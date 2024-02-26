Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 2024-2029 dönemine özel projeler... 2019-2024 dönemini birçok projelerle tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden kültürel çalışmalara birçok alana kazandırılacak yeni projelere hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru belediye başkanları yeni dönem için projelerini tanıtıyor.

Örnek bir belediyecilik hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir kez daha aday gösterildi.

Büyükakın, 2019-2024 dönemini, yerli yerinde hizmet dönemi olarak tamamladı.

Dengeli bir şehir kalkınmasında örnek bir tablo ortaya koyan Büyükakın, kentin yeni yüzyılı için kolları sıvadı.

"Gepsini tek seferde anlatabilmemiz mümkün değil”

Büyükakın, 2024-2029 dönemi için yapacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

Tahir Büyükakın, "Kocaeli’nin Yüzyılı 100+proje ile başlıyor” sloganıyla hazırlanan sunumunu, “Yapacağımız işlerin özetinin özeti, hepsini tek seferde anlatabilmemiz mümkün değil.” diyerek tanımladı.

"Bütüncül bir bakış açımız var"

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

“İklim krizi, zorunlu göçler, savaşlar, gıda, su, enerji, doğal kaynak kıtlıkları gibi riskler, tehditler ve fırsatları analiz eden proaktif bir yaklaşım çerçevesinde, çevreyi ve sürdürülebilirliği unutmayan eğitimden kültüre spordan sanata dair tüm boyutlara nüfuz eden toplumun tüm katmanlarını ayrım yapmadan kapsayan bütüncül bir bakış açımız var. Türkiye Yüzyılının şehirlerini inşa ve ihya etme vizyon ve irademiz var."

Şehrin çehresini değiştirecek projeler...

“Vaat değil, projeler” vurgusu yapan uzun ve orta vadeli stratejik bir yaklaşım sergilediklerini belirten Başkan Büyükakın’ın devam eden birçok projenin beraberinde Kocaeli’nin çehresini değiştirecek vizyon 106 projesinden öne çıkan bazı başlıklar şöyle;

Lojistik Köyü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini yakından etkileyecek olan Lojistik köyü projesini 2024-2029 yılı yatırım planına aldı. Başkan Büyükakın’ın şehrin ve ülkenin geleceği için çok büyük ve önemli bir proje olarak dikkat çektiği yatırım, 8 milyon metrekare alanda serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgeleri, depo, antrepo, tır parkları kurulumunu kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yapılacak proje, limanları, demir yolu ile bir lojistik alana bağlayacak. Projeye entegre Yeni Kuzey Demiryolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapılacak.

Başkan Büyükakın, sunumunda özellikle vurguladığı bu büyük proje ile ilgili “Kocaeli, dünyada liman sıralamasında çok önemli bir konumda. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmamız için bu potansiyeli doğru kullanarak ülkemizin ticari kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda limanlardaki yük trafiğinin de artması demek. Lojistik Köy sayesinde limanların büyümesine gerek kalmadan elleçleme kapasitesi artmış olacak, böylece hem Kocaeli Körfezi korunmuş olacak hem ticari faaliyet büyüyecek hem de trafik sorunu ortadan kalkacak.” dedi.

Ulaşımda marka projeler

Şehrin bir yerinden bir yerine kolay ve konforlu ulaşımı temin etmek için 5 yıllık süreçte büyük hamleler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de dev projeler ortaya koyacak.

Ulaşım planları, toplu taşıma, raylı sistemler, köprü, kavşak, akıllı duraklar, akıllı ulaşım uygulamaları ve metro projesi ile kenti ulaşımda yukarı taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde zirveye oturmaya kararlı.

Kesintisiz ulaşım ve erişim için yüzlerce hizmet ve yatırıma imza atan Büyükşehir, yeni dönemde tüm yenilenme projelerini ulaşım ile entegre şekilde hayata geçirecek. Şehir içi tramvay hattının genişletilmesi, yapımı devam eden Gebze Darıca Metro Hattı'nın yanı sıra Büyükşehir’in yeni metro hattı, Otoyol geçişleri, bağlantı yolları, köprülü kavşaklar, şehirler arası ulaşım aksında çalışmalar, otoparklar ve tır parkı ile yeni dönemde de Kocaeli’de ulaşım markasını yükselteceği görülüyor.

Sağlıklı altyapı sağlam temel

Görünürde olan hizmetler kadar görünmeyen ama şehrin olmazsa olması altyapı yatırımlarında da geçmiş dönemde sınavını başarıyla veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de çıtayı düşürmüyor.

Kocaeli genelinde bin 500 kilometre içmesuyu, 300 kilometre yağmursuyu hattı ile bin kilometre atık su kanalı, 50 kilometre dere ıslahı yapılacak. İçme suyu arıtma tesislerinin kapasitesi artırılacak. Sağlıklı altyapı ile şehir sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecek.

Kentsel cazibe merkezleri

Kocaeli’ni yüksek estetik standartlarda kaliteli gündelik yaşam fırsatlarıyla bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde millet bahçeleri, meydanlar, doğal yaşam parkı Ormanya ve sağlıklı yaşam parkı ile gelecek yeni vizyonu çizmişti. Büyükşehir turizme ivme katacak önemli çalışması Kartepe Teleferiği’ni tamamlama aşamasına getirerek bu alandaki imajının hakkını verdi.

Yeni dönemde de kenti cazibe merkezleri ve kent yaşam alanları ile donatacak olan Büyükşehir’in bu alandaki dev projeleri de kentte heyecanla karşılandı. Kocaeli’ni fırsatlar ve imkanlar şehrine dönüştüren Büyükşehir’in yeni sosyal yaşam alanları ile kültür sanat ve turizm alanında yapacağı yenilikler yeni yüzyılda da yıldızı parlayan şehirlerden olacağı öngörüsünü kuvvetlendiriyor. Yapılacak projeler, Başkan Büyükakın’ın “Şehir liderliğini her alanda güçlendireceğiz, şehrimizi ülkemizin ve dünyanın öncü şehirleri arasında daha yüksek seviyelere taşıyacağız.” sözünü doğruluyor.

Sporda öncü şehir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sporda da geçmiş dönemde kayda değer bir çok çalışması bulunuyor. Sporda öncü şehir hedefiyle spor merkezleri, sporcu eğitim merkezleri, yüzme havuzu ve spor salonları ile ücretsiz spor okulları ve Potasız Okul Kalmasın gibi birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir’in, 2024-2029 dönemi için de sporda öncü olma iddiasını koruyacak gibi görünüyor. Büyükşehir, tesisler, olimpik yüzme havuzu, spor kompleksleri, köy spor okulları, Anne Şehir Spor Merkezleri, skatepark sahaları gibi yatırımlarının yanı sıra sporcu Mükemmeliyet Merkezi ve eğitim merkezleri ile sporun ve sporcunun şehri ünvanını koruyacağını ve bu alanda çıtayı yükselteceğini gösteriyor.

Şehir hizmet merkezleri

Büyükşehir’in öncelikleri arasında vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet vermek bulunuyor. Hizmet merkezlerini yenileyen kenti kültür merkezleri ve çok amaçlı salonlar ile donatan Büyükşehir akıllı hizmet uygulamaları ile de dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de bu alanda hız kesmeyecek. Kongre merkezlerinin sayısını yeni dönemde artıracak olan Büyükşehir, millet bahçeleri, kültür merkezleri ile yaşanılabilir mutlu ve sosyal şehrin temellerini sağlamlaştıracak.

Sürdürülebilir çevrede istikrar

Çevrenin istikbal olduğunun bilincinde olan ve yaptığı her yatırımda çevreden yana önceliğini kullanan Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde büyük bir yatırım projesinin öncülüğünü üstlenmişti. Marmara Yeniden Dip Çamuru Temizliği ile yıldızı parlayan Büyükşehir, yeni dönemde de çevre yatırımlarıyla adından söz ettirecek. Güçlü ekoloji, güçlü ekonomi ve mutlu şehir için çalışan Büyükşehir’in Körfez’i dip çamurundan temizlemeyi hedefleyen büyük projesi Marmara Yeniden’in 2. Etap çalışması bu dönemde başlayacak. Bunun yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, Atık Bertaraf Tesisi, Yenilenebilir Enerji Yatırımları, her yıl 150 bin ağaçlandırma gibi başlıklar da çevrede devam eden iyileştirmenin ve yenilenmenin artacağını ve çehresiyle daha güzel bir Kocaeli tablosunu müjdeliyor.

Tarımda kalkınma hamlesi

Tarım ve hayvancılıkta yerel kalkınmada öncü, dirençli ve kendi kendine yeten şehir imajının altını geçmiş dönemde attığı adımlarla dolduran Büyükşehir yeni dönemde de iddialı. TABİP ile katma değeri yüksek ürünler üreterek bu alanda büyük bir hamle yapan Büyükşehir’in yerel ve tarımsal kalkınmada da çıtayı yükselteceği görülüyor. Büyükşehir’in yeni dönemde de Kırsal Kalkınma Destekleme Programı, Kocaeli Tarım Akademisi, Tarımsal Sulama Yatırımları ile tarımı teşvik programları devam edecek.

Geleceğin gençliği için

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin gençliği, gençliğin geleceği düşüncesiyle çıktığı yolda eğitim ve gelişim adına yaptığı çalışmalar bugün birçok kente de ilham oluyor. Yeni dönemde eğitim ve gençlik için çalışmalarını hızlandıracak olan Kocaeli Büyükşehir’in çağın gereksinimlerine uygun olarak hazırladığı iddialı projeleri ve hizmetleri arasında; Dijital Dershane, Genç Girişimci Destek Programı, KODELİ Teknoşehir, Etüt Kütüphaneler, Genç Liderler Akademisi, Genç ve Çocuk Meclisleri, Gençlik Merkezleri, İstihdam Akademileri, Gençlik Kampları gibi gençliğe rehber, geleceğe ışık olacak vizyon yatırımlar dikkat çekiyor.

Sosyal belediyecilik

Kocaeli, sosyal belediyecilik alanında da kendini ispatlamış bir şehir. Siyasi, etnik, ırk, dil, din ayrımı yapmadan Kocaeli’de yaşayan herkese eşit hizmet sunma şiarıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kimsesizlerin kimi, ihtiyaç sahiplerinin sesi olma konusunda bir hayli hassas davranıyor. 41 Kart ile gıda ve giyim yardımı, barınma hizmeti, evde sağlık hizmeti, hasta nakil hizmeti, cenaze hizmetleri gibi insanın ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olan Büyükşehir yeni dönemde de dezavantajlı vatandaşları için önleyici hizmetler geliştirmeye devam edecek. Büyükşehir tüm bunlara ek olarak üniversite öğrencilerine öğrenim desteği, ilk ve orta öğretime eğitim desteği, 60 yaş üstü vatandaşlara sosyal destekler, Aile Kalkanı Programı, Mola Evleri, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Merkezleri, Doğa Parkı ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Köyleri ile yeni dönem için yüzleri güldürecek gönülleri ısıtacak bir tablo ortaya koyuyor. Büyükşehir’in yeni dönemde de engellilerin tüm hizmetlerden eşit kolaylıkla yararlanacağı engellerinden arındırılmış bir Kocaeli hedefi bulunuyor.

Kentsel yenilenme ile dirençli şehir

Bir Kocaeli gerçeği olarak duran depreme yönelik tedbiri yeni dönemde de elden bırakmayacak olan Büyükşehir Belediyesi, dirençli şehir yapılanmasında istikrarını sürdürecek. Kentsel yenilenme için şehrin her yeri herkes için daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Kentsel dönüşüm projeleri, yol yatırımları, ortak yaşam alanları, sağlam kamu hizmet binaları, afet müdahale ekipleri, yapı gözlem programıyla şehrin direncine yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de riskli yapıların tespiti, güvenli alanlar oluşturma ve 10 yıllık süreçte 125 bin bağımsız birimin dönüşümü için çalışacak. “Daha güçlü Kocaeli” imajını dirençli şehir yapılanması ile kuvvetlendirecek.

İşte diğer projeler...

Yerli yerinde Kuruçeşme Tramvay Hattı

Karamürsel Köprülü Kavşağı

Kovanağzı Plajı

İzmit Millet Bahçesi

Kocaeli Kıtalar Akvaryumu

Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi İnterteks alanı

Seka Kültür Havzası

Körfez Fener Gölü Millet Bahçesi

Darıca Millet Bahçesi

Dilovası-Diliskelesi Sahili 2.Etap

Darıca Yeltenkaya Cam Terası

Körfez Hereke Aquapark

Kuzuyayla Telesiyeji