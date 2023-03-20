Kocaeli doluluk seviyesine ulaşıyor! Baraj kapakları açıldı Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı, kuruma noktasına gelmişken etkisini gösteren yağışların ardından tam doluluk seviyesine yaklaştı.

Türkiye'de beklenen yağışlar etkisini gösterdi.

Birçok kentte kuruma noktasına gelen göl ve barajlar korkutan boyutlara gelmişti.

Son bir haftadır yurtta etkisini gösteren yağışlar barajların seviyesini yükseltti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda içme suyu seviyesi, 2023 yılına girildiği dönemde yüzde 20 seviyelerinde ölçülüp, geçmiş yıllara göre, beklenen seviyenin altında kaldı.

Barajda kuruluk oluştu

Bazı bölümlerinde su çekilmelerinin yaşandığı barajda toprağın kuruduğu ve çatladığı gözlemlendi.

Su seviyesi yüzde 95'e yükseldi

Son dönemlerdeki kar ve yağmurların ardından barajdaki su seviyesi yüzde 95’e ulaştı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, bugün yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 95 olarak ölçüldü.

Baraj kapakları açıldı

51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor.

İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.