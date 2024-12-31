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AA

Marmara Denizi’nin çözülmesi gereken en önemli çevre sorunlarından biri olan müsilaj, son olarak 2021 yılında görülmüştü.

Ancak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan incelemelerde müsilaj tespit edildi.

Değirmendere bölgesinde sualtında yayılımı gözlemlenen müsilaj, deniz ekosistemi için ciddi bir tehlike arz ediyor.

YOĞUN MÜSİLAJ TABAKASI CANLILARI ETKİLİYOR

Değirmendere’de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi.

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen müsilajın, birçok deniz canlısına zarar verdiği tespit edildi.

DENİZ ALTI MÜSİLAJLA KAPLANDI

Yapılan incelemelerde müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

MÜSİLAJ NEDİR NASIL OLUŞUR

Müsilaj, denizde bulunan organik ve inorganik maddelerin aşırı birikmesi sonucu oluşan yoğun, yapışkan bir madde tabakasıdır.

Bu durum, deniz sıcaklıklarının artışı, suyun durağanlığı ve denizdeki besin tuzlarının yoğunluğu gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklenir. Denizlerdeki kirlilik ve evsel, endüstriyel atıkların yetersiz arıtılması da müsilaj oluşumunu hızlandırır.

Bu tabaka, mikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve salgıladığı yapışkan maddelerin birleşimiyle oluşur. Oksijen seviyesinin düşmesine neden olarak deniz canlılarının yaşam alanlarını olumsuz etkiler.