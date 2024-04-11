Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Uluslararası örgüt çökertildi Bakan Yerlikaya, yapılan son operasyonda elebaşı olan Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yakalanan kokain miktarı Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz uyuşturucuyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Narkoçelik-11 operasyonlarında toplamda 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiği bildirdi.

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı

Yakalanan kokain miktarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu.

Operasyon sonucu ele geçirilenler

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi: