Güvenlik güçlerimiz uyuşturucuyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Narkoçelik-11 operasyonlarında toplamda 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiği bildirdi.
Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.
Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı
Yakalanan kokain miktarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu.
Operasyon sonucu ele geçirilenler
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları,
- Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri,
- Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve
- Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- 579 kilo 300 gram likit halde kokain,
- 7kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak),
- 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain,
- 625 gram kokain maddesi
- 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler,
- 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi,
- 8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları,
- 1 adet hassas terazi,
- 1 adet pompalı adet tüfek,
- Uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.
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