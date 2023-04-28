İHA

Kocaeli'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da bir pelikanın midesinden çıkan görenleri şaşkına çevirdi..

Hayvanat bahçesinde bulunan bir pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu.

Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya’da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu.

Midesinden pet şişe çıkarıldı

Pelikanın midesinden çıkan adeta şoke etkisi oluşturdu. Ardından yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden pet şişe çıktı
Kocaeli Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden pet şişe çıktı
Kocaeli Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden pet şişe çıktı