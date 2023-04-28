Kocaeli Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden pet şişe çıktı Kocaeli’de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da bulunan pelikan bir ziyaretçi tarafından atılan pet şişeyi yuttu.

İHA Kocaeli'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da bir pelikanın midesinden çıkan görenleri şaşkına çevirdi.. Hayvanat bahçesinde bulunan bir pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya’da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu. Midesinden pet şişe çıkarıldı Pelikanın midesinden çıkan pet şişe adeta şoke etkisi oluşturdu. Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.