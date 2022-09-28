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    Kocaeli şehidini uğurladı

    Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan 20 yaşındaki Sözleşmeli Er Enes Bıyık düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
    • 28.09.2022 - 18:30
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    Kocaeli şehidini uğurladı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'nda gemide çalışma yaparken denize düşerek şehit olan 20 yaşındaki sözleşmeli er Enes Bıyık'ın cenazesi, görev yaptığı birlikte düzenlenen törenin ardından, helallik alınması için Sultanbeyli'deki baba evine getirildi.

    Pendik 15 Temmuz Şehitleri Cami'nde düzenlenen tören öncesi, annesi Safiye Bıyık ve baba Fikri Bıyık ile üç kardeşi taziyeleri kabul etti.

    Asker arkadaşları da katıldı

    Törene ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, askeri ve mülki yetkililer ile Enes Bıyık'ın birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da katıldı.

    Cenaze namazı öncesi Kuran-ı Kerim okundu. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Şehit Bıyık, düzenlenen törenin ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

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