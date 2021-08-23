Yapımına 2015 yılında başlanan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çalışmalarında sona yaklaşılırken, tamamlanmasıyla birlikte 15 binden fazla kişiye hizmet vermesi bekleniyor.

Türkiye, sağlık alanında dünyada örnek gösterilen ülke olmaya devam ediyor.

Yapılan şehir hastaneleriyle tüm vatandaşlara eşit hizmet haklarıyla geniş imkanlar tanınan Türkiye'de, bir il daha şehir hastanesine kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim, sevdam' olarak üstünü çizdiği şehir hastaneleri, hizmet kalitesiyle öne çıkıyor.

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN YAPIMI SÜRÜYOR

Yapımına Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırlarında 20 Mayıs 2015'te başlanan, TEM Otoyolu’nun kenarında 350 milyon euroluk yatırımla temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nün yapım çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşılıyor VİDEO



BÜNYESİNDE 6 FARKLI HASTANE BULUNDURACAK

Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi’nin sağlık merkezi olacak.





YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇILACAK

350 milyon euroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam 1.207 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin, yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı hastane havadan görüntülendi.

HASTANENİN KAPASİTESİ

4 bin 788 kişinin çalışacağı hastanede günde 15 bin kişiye hizmet verilecek.

4 bloktan oluşacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak.





15 BİNDEN FAZLA KİŞİYE HİZMET VERECEK

Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor. Laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım kapasiteleri ile bölgedeki sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltması beklenen hastanede, günde 1.200’ü yatan hasta olmak üzere 15 binden fazla kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.



