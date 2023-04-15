Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı yapıldı Hastane, yatak kapasitesi, yoğun bakım ve ameliyathane sayılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Devasa kompleks, depreme dayanıklı inşa edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, sağlık alanında yeni bir esere daha kavuştu.

Sağlık üslerini güçlendirme projeleri kapsamında Kocaeli Şehir Hastanesi devreye alındı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

1218 yatak kapasiteli

Dev sağlık kompleksi, 6 hastaneden oluşuyor ve toplam 1218 yatak kapasitesiyle hastalara hizmet verecek.

368 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ve Türkiye'yi küresel sağlık liginde üst sıralara taşıyarak cazibe merkezi haline getirecek komplekste 218 poliklinik yer alıyor.

188 yoğun bakım yatağı, 63 ameliyathane

Ayrıca, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile vatandaşlara hizmet sunulacak.

Depreme dayanıklı inşa edildi

Kocaeli Şehir Hastanesi, depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildi. 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip.

Şehir hastaneleri, özellikle koronavirüs salgınıyla oluşan yükün omuzlanmasında önemli bir rol üstlendi.

Kılıçdaroğlu'na sordu: Hayatında böyle hastane gördün mü

Erdoğan, törendeki konuşmasında, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:

Bay bay Kemal, sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastanelerin hali ortadaydı.

"Şimdi İzmir var"

Türkiye'nin büyükşehirleri, birer birer şehir hastanelerine kavuşuyor. İzmir için de geri sayıma geçilirken, Erdoğan şunları söyledi: