Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi koridorlarında köpek dışkısı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin koridorlarında görülen köpek dışkıları vatandaşları tedirgin etti.

İHA

Başıboş sokak köpeği sorununa bir türlü çözüm bulunamadı.

Belediyelerin bir türlü çözüm bulamadığı sorun gittikçe büyürken vatandaşları endişelendiriyor.

Son olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesi Umuttepe yerleşkesinde yer alan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden mide bulandıran görüntüler geldi.

Başıboş köpekler hastaneye doldu: Mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı

Hastane, soğuk havalardan korunmak isteyen ve belediyenin toplamadığı sokak köpekleriyle doldu.

Hastanenin A Kapısı girişi ve kafeterya kısımlarında gezinen köpekler dışkılarını da yaptı.

Vatandaşlar tedirgin: Burası hijyenin ve sağlığın olması gereken yer

Koridorlarda görünen köpek dışkıları vatandaşları tedirgin etti.

O anları kaydeden bir vatandaş, "İnsanlar buradan sağlık arıyor. Hastanenin içerisi köpek dolu, birkaç tanesini kovduk, geldik ve bu manzara ile karşılaştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada kafeterya var, hijyenin ve sağlığın olması gereken yer." diye konuştu.

Hastaların sağlığına karşı risk taşıyor

Öte yandan başıboş sokak köpekleri tarafından yapılan dışkılar, özellikle bağışıklığı zayıflamış hastalara karşı tehdit oluşturabilecek mikroplar ve parazitler taşıyabiliyor.

Hal böyle olunca can güvenliğinin yanı sıra sağlık açısından da risk gittikçe artıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)