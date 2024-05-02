Kocaeli Valiliği sokak hayvanları için belediyelere yazı gönderdi Kocaeli Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri duyurdu. Yapılan duyuruda belediyelerin sorumluluklarının altı çizilirken, rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılmasının önemine değinildi.

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En önemli sorunlarımızdan bir tanesi başıboş sokak köpekleri...

Sokakta köpek olmaz dedikçe her gün artan sayıları nedeniyle halk sağlığı ciddi bir tehdit altında.

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

Hemen her gün saldırı

Hemen hemen her gün ya bir sokak köpeği saldırısı ya da başıboş köpekler yüzünden yaşanan saldırılar gündeme geliyor.

Ancak belediyeler, konuyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyor.

Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıda yetkili ise bu sorunla mücadele etmeye çalışıyor.

Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi

Günlerdir ülke gündeminde yer alan başıboş sokak köpekleriyle ilgili Kocaeli Valiliği harekete geçti.

Valilik, başıboş sokak köpeklerinin diğer canlılara verdiği zararlar nedeniyle bağlı belediyelerine yazı yayınladı.

Dikkat çeken madde

Yazıda; başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanlarının kurulması istenirken; aynı zamanda iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması da istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili çokça şikayet alındığı ve bahsi geçen sorunla kanunlar çerçevesinde mücadele edileceği belirtildi.

En az acı veren ve en hızlı şekilde ölüm

Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir." denildi.

Yazıda; başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanları kurulması, bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortamda bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine, geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istedi.

Gündem oldu

Valiliğin belediyelere sokak köpekleriyle ilgili gönderdiği talimat, sosyal medyada gündem oldu.