Kocaeli Valisi Yavuz: Eyleme katılan gençlerin yurt başvurusu yok

Yurt bulamadıkları için 'barınamayanlar' sloganıyla Kocaeli'nde eylem yapan gençlerin yurt başvuruları olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte yurtların yeterli olup olmadığı tartışması başladı.

Muhtelif şehirlerde bazı gruplaın yurt bulamadıkları gerekçesiyle park ve bahçelerde sabahlayarak 'barınamayanlar' sloganıyla düzenledikleri protestolar devam ediyor.

Kocaeli'de bu eylemlere sahne oldu.

"EYLEME KATILANLARIN YURT BAŞVURULARI YOK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte eyleme katılan gençlerin herhangi bir yurt başvurularının olmadığını söyledi.

Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Kocaelili kardeşlerim,İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiç birinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir. Saygılar." ifadelerine yer verdi.