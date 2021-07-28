Euro
10.1304
0.08%
Dolar
8.5694
0.12%
Altın
495.86
0.14%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
333.901
3.13%
EXEN Coin
24.71
1.52%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kocaeli'de 19 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 20:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 19 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kartepe ve Körfez ilçelerinde çalışma yapıldı.

    19 AFGAN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen şahıs yakalandı.

    Düzensiz göçmenlerin sevkini sağlayan 1 şahıs hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı.

    Kocaeli de 19 kaçak göçmen yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir