- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı
Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayan ve aşağı da inemeyen 18 yaşındaki tatilci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 30.05.2022 - 08:48
- Güncelleme : 30.05.2022 - 08:53
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kartalkaya mevkiinde denize girmek isteyen Bilal Ş. (18), kayalıklardan atlamak için 20 metrelik yüksekliğe tırmandı.
Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı.
Yardımına itfaiye yetişti
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.’yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla bölgeden yerden kurtarıldı.
Kocaeli'de denize atlamak için çıktığı kayada mahsur kaldı