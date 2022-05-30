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    Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı

    Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayan ve aşağı da inemeyen 18 yaşındaki tatilci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 30.05.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 08:53
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    Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kartalkaya mevkiinde denize girmek isteyen Bilal Ş. (18), kayalıklardan atlamak için 20 metrelik yüksekliğe tırmandı.

    Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı.

    Yardımına itfaiye yetişti

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.’yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla bölgeden yerden kurtarıldı.

    Kocaeli'de denize atlamak için çıktığı kayada mahsur kaldı

    Kocaeli de 20 metrelik kayada mahsur kaldı #1

    Kocaeli de 20 metrelik kayada mahsur kaldı #2

    Kocaeli de 20 metrelik kayada mahsur kaldı #3


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