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Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı

Kocaeli'de 20 metrelik kayada mahsur kaldı

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayan ve aşağı da inemeyen 18 yaşındaki tatilci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.