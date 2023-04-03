Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
Türkiye’nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor…
Kocaeli JandarmMüdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen avına çıktı.
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı artıyor.
Yapılan operasyon kapsamında ülke huzurunu bozacak şahıslar kıskıvrak yakalanıyor.
25 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
3 araçta yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya karışan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.