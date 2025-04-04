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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, skandal bir olay meydana geldi..

Olayda, farklı zamanlarda mekandan tavuk döner yiyen kişiler daha sonrasında, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirleneme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

BAŞVURU SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTTI

Bu kişilerden 49'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Özel hastanede tedavisi süren 2 çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süreç boyunca aynı şikayetlerden hastanelere başvuran kişi sayısının toplamda 648'e ulaştığı öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı işletme sahipleri K.Y. ve E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Körfez Belediyesi'nin başlattığı inceleme sonucu işletme, tedbir amaçlı mühürlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede satılan dönerden alınıp, tahlile gönderilen numuneler inceleniyor.

İŞLETME SAHİPLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Öte yandan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 600'ün üzerinde kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından gözaltına alınan işletme sahipleri K.Y. ve E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşların mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu kaydedildi.

"NUMUNENİN TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğünden önceki gün gelen bildirim doğrultusunda, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır tavuk döner ürününden numune alındığı ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"648 HASTAMIZDAN 646'SI TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu uygunsuzluk nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilerek, iş yeri sahipleri 2 şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli genelinde toplam 648 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: