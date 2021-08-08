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    Kocaeli'de 68 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli'de 68 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı. Araçtaki 2 sürücü de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 15:00
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    Türkiye'de kaçak göçmenlerle mücadele aralıksız sürüyor.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu.

    YOLCU OTOBÜSÜNDEN 68 KAÇAK AFGAN ÇIKTI

    Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

    Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak Afgan göçmen, İl Göç İdaresi'ne işlemleri için gönderildi.

    Kocaeli de 68 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kocaeli de 68 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kocaeli de 68 kaçak göçmen yakalandı #3

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