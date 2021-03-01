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- Kocaeli'de 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı
Kocaeli'de 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 90 düzensiz göçmen yakalandı.
- DHA
- 01.03.2021 - 14:39
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Yakalan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerle ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli’de 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı- İZLE
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