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    Kocaeli'de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası

    Körfez'de işlettiği oto galeride çalışan kadının kız çocuğuna dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, koronavirüs bahanesiyle duruşmaya katılmadı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 15:01
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    Kocaeli'de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası

    2015 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir oto galeri işleten İ.B. isimli şahıs, iddiaya göre yanında çalışan H.O.’nun kızı B.A.’yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti.

    Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.’den şikayetçi oldu. Yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.'nın babası E.A. da İ.B. hakkında şikayetçi oldu.

    KÜÇÜK KIZ DEFALARCA TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

    Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.’nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

    Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiği İ.B.’nin kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu söyledi.

    Kocaeli'de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası VİDEO

    KORONALIYIM DEYİP DURUŞMAYA KATILMADI

    Olayın arından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada İ.B.'nin yargılanmasına devam edildi. İ.B.'nin Covid olduğunu söyleyerek katılmadığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

    Dava sonrasında Kocaeli Adliyesi’nin karşısında oturarak avukatını bekleyen sanık İ.B.’yi gören B.A.’nın babası ve ailesi, duruma tepki göstererek sanığın fotoğrafını çekmeye çalıştılar.

    Kocaeli de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası #1

    ADLİYENİN KARŞISINDA AVUKATINI OTURURKEN GÖRÜLDÜ

    Durumu görerek ailenin üzerine yürüyen sanık avukatı ve mağdurun babası E.A. arasında kavga çıktı. Olayı görenlerin ve polisin araya girmesi sonucu kavga büyümeden sona erdi.

    Kavganın ardından sanık İ.B. ve sanık avukatı olay yerinden ayrıldı.

    Kocaeli de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası #2

    Kocaeli de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası #3

    Kocaeli de adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası #4

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