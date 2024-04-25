Kocaeli'de AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak imdat diye bağırdı İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, kendini yere attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti.

Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları karşı karşıya geldi.

CHP'li başkan bölgeye geldi

İki grup arasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye geldi.

İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi.

"Kendini yere atıyorsun, numara yapma"

İtişme sonrası kendini yere atan İbrahim Efe'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi.

"Saldırıyorlar, polis"

Kendisine saldırıldığını söyleyen İbrahim Efe, "Saldırıyorlar, polis" diye bağırmaya başladı.

Bu sırada Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında bulunan bir kişi de yere düştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Yaşananlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Takdir halkımızındır"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmit Belediyesi’nin değil şehir hastanesi sorumluluğunda olan alana, şehir hastanesi yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır.

"AK Parti meclis üyelerinin yaptığı şovu unutmayacağım"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: