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Kocaeli'de aracın bagaj ve yolcu kısmından 8 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'de aracın bagaj ve yolcu kısmından 8 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli TEM otoyolu üzerinde polis ekiplerince durdurulan, hafif ticari aracın içinden ve bagajından 8 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili araç sürücüsü ise gözaltına alındı.