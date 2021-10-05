Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanık 17 yıl hapse mahkum edildi

Kocaeli'de alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 17 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'de 22 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde Karamürsel ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Yıldıray Arslan ve Burak Şahin İren arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldıray Arslan, yanında bulunduğu silahına sarıldı.

Boğuşmada silahtan çıkan kurşunla yaralanan Burak Şahin İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNENİN GÖZYAŞLARI

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Yıldıray Arslan'ın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya taraf avukatları, Burak Şahin İren'in annesi Firdevs Arslan ve tutuklu sanık Yıldıray Arslan katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım Arslan, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık Yıldıray Arslan’ın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşma salonunda cezayı az bularak gözyaşlarına boğulan Burak Şahin İren'in annesi Firdevs Arslan, verilen cezaya isyan etti.