Kocaeli'de asfaltı olmayan sokak tozla kaplanıyor

Gebze ilçesindeki bir sokakta asfalt olmaması sebebiyle her araç geçişinde tozlanan yol, vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi 3317 Sokak üzerinde asfaltın olmaması, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

İHA'nın haberine göre; her araç geçişinde sokak adeta tozla kaplanıyor. Yarısına kadar asfaltlanan, ancak diğer yarısı asfaltsız olan yol üzerinde yaşayan vatandaşlar, toz girmesin diye evlerinin camlarını gönül rahatlığıyla açamıyor.

Komşularıyla bahçede oturup sohbet edemediklerinden yakınan vatandaşlar, yetkililerden destek bekliyor.

"Ne kadar talep ettiysek, bu yola bakım olmadı"

Cumaköy Mahallesi sakinlerinden Celal Gül, tek isteklerinin yolun yapılması olduğunu ifade ederek, "Ben Gümüşhane’den 1995 yılında gelerek buraya evimi yaptım. Yol yoktu. Rahmetli Alaettin Kurt buraya yol yaptı. Kendisi vefat ettikten sonra yol bu şekilde kaldı ve devamı gelmedi. Biz de bu ıstırabı çekiyoruz. Burası bir mahalle oldu artık, 62 seçmeni var. Ne kadar talep ettiysek, bu yola bakım olmadı. Misafirimiz geliyor, kapıda oturamıyoruz, camı açamıyoruz. Bize hizmet eden yok, bu işin Türkçesi bu.

"Yazın tozdan, kışın çamurdan etkileniyoruz"

Çok sıkıntımız var. Yazın tozdan, kışın çamurdan çocuklarımız okula giderken zorlanıyor. Yolun yarısına kadar asfalt oldu, yarısından sonra asfalt olmadı. Çamaşır yıkayıp, dışarıya asamıyoruz. Camı açsak toz olduğu gibi eve doluyor. Tırlar geçiyor buradan. En ufak yürüyüşü bile toz oluyor. Ağır vasıta araçlarını köyün içinden geçirmiyorlar, buradan geçiyorlar. Bu sıkıntıyı biz çekiyoruz. Tek ricamız bu yolun yapılması tozdan ve çamurdan kurtulalım bu millet de rahat gidip gelsin." dedi.