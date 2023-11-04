Kocaeli'de Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili sözleri tepki çeken imam serbest bırakıldı Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan imam Metin Özcan, avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 gün önce çekilen bir video sosyal medyada infiale neden oldu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camisi'nde imamlık yapan Metin Özcan, katıldığı bir mevlit töreninde konuşma yaptı.

Konuşmasında imam Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ne eğitim var ne ilim irfan var"

Özcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır.

Özcan’ın yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.

Tutuklandı

Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı, bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, 30 Ekim'de Metin Özcan’ın 'Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi.

4 gün tutuklu kaldı

Avukatının itirazı üzerine Metin Özcan, dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu arada hakkında İl Müftlüğü tarafından idari soruşturma da başlatılan imamın, soruşturma sürecinde görevine devam edeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)