Kocaeli'de atık malzemeleri spor yapmak için kullandılar

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, kale, pota ve file yaptı.

Kocaeli Dilovası'nda Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, pandemi nedeniyle okullara ara verilmesi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadı. EBA TV'den derslerini takip eden ve dönemi tamamlayan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mahallelerinde spor yapmak istedi.

Ailelerinin de desteğini arkasına alan çocuklar, etraftan topladıkları atık tahta, plastik ve demirleri kullanarak, mahalledeki boş arsaya futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.

Babalarının da yardımıyla kale, pota ve fileyi kısa sürede hayata geçiren çocuklar, şimdi öğrencisi oldukları Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'ndan aldıkları toplar ile birbirleriyle oynayarak hem spor yapıyor, hem de gönüllerince eğleniyor.

"BABALARIMIZ ÇOK YARDIMCI OLDU"

Kale, pota ve fileyi yaparken babalarından yardım aldıklarını söyleyen Emine Karataş, "Pandemi sürecinde EBA TV'den derslerimizi düzenli bir şekilde dinledik. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için arkadaşlarımızla böyle bir şey planladık. Tahta parçaları vardı. Onları kullandık. Tahta parçaları, ip parçaları kullandık. Boş arazileri düzenledik önce. Bunları yaparken ailelerimiz, özellikle babalarımız çok yardımcı oldular. Hafta sonları işe gitmedikleri zaman bize yardım ettiler. Biz gösterip, planladık. Onlar da yaptı" dedi.

"SPOR TESİSİ GİBİ OLDU BURASI"

Yaptıkları alanın bir spor tesisini andırdığını belirten Yunus Emre Çilek, "Zaten pandemi sürecinde bir yere gidemiyoruz. Sonra topladığımız tahta ve plastik parçalarla voleybol, basketbol ve futbol sahaları yaptık. Arkadaşlarım da çok yardımcı oldular. Benim hep futbola bir tutkum vardı. Futbol oynamak isterdim. Arkadaşlarla toplanıp bir futbol sahası yaptık ve oynadık. Çok güzel zaman geçirdik. Spor tesisi gibi oldu burası." diye konuştu.

"ARKADAŞLARLA KENDİ ARAMIZDA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Spor aktivitelerinden eksik kalmak istemediklerini ifade eden Bülent Karakaş, "Sokaklardan tahta parçaları topladık. Arkadaşlarımızdan da yardım aldık. Pandemi sürecinde okullar kapalıyken, spor aktivitelerimizden eksik kalmayalım diye arkadaşlarla kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.