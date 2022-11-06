Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için görev yerinde tören düzenlendi. Törende babasının polis yeleğini giyen genç kızı görenleri duygulandırdı.

Kocaeli'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende Demirkıran’ı mesai arkadaşları son kez selamladı.

Protokol üyelerinin yanı sıra Demirkıran'ın acılı ailesi de törende hazır bulundu.

Kızı babasının yeleğini giydi

Demirkıran’ın kızının babasına ait polis yeleğiyle törene katılması yürekleri burktu.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu acılı aileye başsağlığı dileyerek, Demirkıran'ın kızına sarıldı.

Kocaeli'de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi ViDEO

"Onu da polis yapacağım"

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne de kızı için "Onu da polis yapacağım" dedi.

Naaşı Gümüşhane'ye götürelecek

İHA'nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası olan Demirkıran’ın naaşı, akşam saat 19.00’da Cengiz Topel Havalimanı’ndan kalkacak uçakla memleketi Gümüşhane'ye götürelecek.