Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.367
0.21%
BTXN Coin
10.46
-0.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kocaeli'de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi

    Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için görev yerinde tören düzenlendi. Törende babasının polis yeleğini giyen genç kızı görenleri duygulandırdı.
    • 06.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi

    Kocaeli'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

    Törende Demirkıran’ı mesai arkadaşları son kez selamladı.

    Protokol üyelerinin yanı sıra Demirkıran'ın acılı ailesi de törende hazır bulundu.

    Kızı babasının yeleğini giydi

    Demirkıran’ın kızının babasına ait polis yeleğiyle törene katılması yürekleri burktu.

    İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu acılı aileye başsağlığı dileyerek, Demirkıran'ın kızına sarıldı.

    Kocaeli'de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi ViDEO

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #1

    "Onu da polis yapacağım"

    Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne de kızı için "Onu da polis yapacağım" dedi.

    Naaşı Gümüşhane'ye götürelecek

    İHA'nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası olan Demirkıran’ın naaşı, akşam saat 19.00’da Cengiz Topel Havalimanı’ndan kalkacak uçakla memleketi Gümüşhane'ye götürelecek.

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #2

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #3

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #4

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #5

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #6

    Kocaeli de babasının cenaze töreninde yeleğini giydi #7


    14 ülkeye yapılan hamsi ihracatında düşüş
    Yaşam

    14 ülkeye yapılan hamsi ihracatında düşüş

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir