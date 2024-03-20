Kocaeli'de bebek kaçtı polis kovaladı: Anne gözyaşları içinde kaldı Pazarda bebek arabasından inerek kaybolan 2 yaşındaki bebek annesini endişelendirirken, polislerin aramaları sonucunda bulundu. Kızına kavuşan anne sevinç gözyaşları döktü.

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İHA

Kocaeli'de gözden kaybolan bebek panik anlar yaşattı.

Kartepe ilçesinde Emekevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan kadın, 2 yaşındaki kızı Ayşe'yi bebek arabasında göremedi.

Panik olan anne, hiçbir yerde kızını bulamayınca pazarcı esnafından yardım istedi.

Camiden anons edildi

Polise ve pazarda görevli zabıta ekiplerine haber verildi, aynı zamanda imam da aranarak camiden bebeğin kayıp olduğu anonsu yaptırıldı.

Polisler tarafından bulundu

Her yerde aranan çocuk, pazar dışında polis ekipleri tarafından bulundu.

Annesine götürüldüğü sırada polisin elini bırakan afacan yeniden koşmaya başladı. Pazarda polisi peşinden koşturan minik Ayşe, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Anne gözyaşları içinde kaldı

Kızını kucağına alan anne ise hem gözyaşı döktü hem de rahat bir nefes aldı.

"Çocuk pazarın dışında yürürken bulundu"

Yaşananları anlatan esnaf Musa Çetin, "Hanımefendi patates seçiyordu, çocuk ise hemen arkasında bebek arabasındaydı. Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu. Annesi her tarafa baktı ama bulamadı. En sonunda cami hocasını arayarak anons yaptırdık. Çocuk daha sonra sokakta, pazarın dışında yürürken bulundu." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)