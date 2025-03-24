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Kocaeli'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarının bilançosu: 182 gözaltı

Kocaeli'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarının bilançosu: 182 gözaltı Şehir merkezinde yapılan 7 günlük uyuşturucu operasyonunda 182 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.