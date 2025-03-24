Kocaeli'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarının bilançosu: 182 gözaltı

Kocaeli'de, son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 kişi gözaltına alındı.
Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 150 operasyonda, 2 kilo 231 gram uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 150 operasyonda 182 kişiyi gözaltına aldı.
147 kişi serbest bırakılırken, 22’sine adli kontrol şartı uygulandı.
Operasyonlarda 13 kişi tutuklandı.
Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1675 gram sentetik kannabinoid, 461 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 35 gram skunk, 16 sentetik ecza, 2 ecstasy hap, 2 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca, bulunan 6 bin 870 TL nakit paraya el konuldu.
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