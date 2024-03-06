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Kocaeli'de canını hiçe saydı: Aracın kapısı açık ilerledi

Kocaeli'de canını hiçe saydı: Aracın kapısı açık ilerledi Sürücünün araç kapısını açarak seyrettiği, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.