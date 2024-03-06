İHA

Trafik magandaları durmak bilmiyor...

Bu sefer trafiği tehlikeye atan magandalar Kocaeli'de görüldü.

Çayırova ilçesinde D-100 karayolunda iki sürücü, yaptıklarıyla trafiği yavaşlattı.

Kapısı açık ilerledi

İki otomobilden biri, kapısını açarak hareket etmeye başladı.

Arkasından gelen diğer araç ise cep telefonu ile o anları görüntüledi.

Canını hiçe saydı

Kapısı açık olarak seyreden araç, hem kendi hem de trafikte bulunan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

O anlar kamerada

Sürücünün o anları, başka vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)