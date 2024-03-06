İHA
Trafik magandaları durmak bilmiyor...
Bu sefer trafiği tehlikeye atan magandalar Kocaeli'de görüldü.
Çayırova ilçesinde D-100 karayolunda iki sürücü, yaptıklarıyla trafiği yavaşlattı.
Kapısı açık ilerledi
İki otomobilden biri, kapısını açarak hareket etmeye başladı.
Arkasından gelen diğer araç ise cep telefonu ile o anları görüntüledi.
Canını hiçe saydı
Kapısı açık olarak seyreden araç, hem kendi hem de trafikte bulunan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
O anlar kamerada
Sürücünün o anları, başka vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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