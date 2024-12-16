Kocaeli'de çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KAMYONETİ YAKLAŞIK 40 METRE SÜRÜKLEDİ

Çarpmanın şiddetiyle 16 BIK 042 plakalı kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.