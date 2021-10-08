Arkadaşlarının ısrarı ile eğlenceli videolar çekerek sosyal medya hesabında paylaşan genç çocuk, kısa zaman içerisinde fenomen oldu.

Dünyada çeşitli konularla video çekmek yaygın halde geldi.

İş yaparken, yolda yürürken, seyahat ederken çekilen anlık videolar, sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda hesap tarafından izleniyor.

Kocaeli'de makine mühendisi olan Mazlum Zengin de çektiği videolarla tanınan isimlerden biri oldu.

MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Mesleğini bırakarak çaycılık yapmaya başlayan Zengin, çağ dağıtırken espriler yaparak müşterileri güldürüyor.

Arkadaşlarının ısrarı ile bu özelliğini kullanmak isteyen genç adamın çektiği eğlenceli videolar, milyonlarca kişi tarafından izlenmeye başladı.

Bunun üzerine kendisine özel bir sayfa açarak videolarını yayınlamaya başlayan Zengin'in, kısa sürede çok sayıda takipçisi oldu.

Kocaeli'de çaycılık yapan gencin videoları milyonlar tarafından izlendi VİDEO

"ZARARSIZ İÇERİKLER ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUM"

Çaycılığa başlarken çok zor bir dönemden geçtiğini aktaran Zengin, “Acil paraya ihtiyacım vardı, aileme destek olmam lazımdı. Kardeşimin okul masrafları derken çaycılığa başladım. Evde kendimce ufak videolar tasarlayıp, kısa skeçler hazırlayıp çekmeye başladım. Daha sonrasında içerikleri değiştirdim. Aslında bu insanın içinde olan bir şey. Benim amacım insanları eğlendirmek, mutlu etmek. Sokaktaki insanlar beni tanıyıp, fotoğraf çektirmek istedikleri zaman mutlu olurum. Ama onların bana yaklaşım tarzları çok önemli. Ben buna çok değer veriyorum.

Takipçilerimle çok samimiyim, sohbet ederiz, fotoğraf çekiliriz bunun için mümkün olduğunca zararsız içerikler çekmeye çalışırım, milleti eğlendirmeye çalışırım. Sosyal medyada çocuk kesim çok fazla olduğu için yeni gelen neslin kötü bir şekilde etkilenmesini istemiyorum." diye konuştu.





"KİMSEDEN DESTEK BEKLEMEYİN"

Ailesinin zoru ile mühendisliğe itildiğini ve bu işi yapmak istemediğini vurgulayan Zengin, “İçimde olmadığı için mutlu olmadığım bir işte çalışmak istemiyorum. Antrenörlük yaptım spor antrenörüyüm buna da devam ettim, özel dersler verdim. Daha sonra ticaret hayatım da oldu, işler kötü gitti. Ardından çaycılığa başladım. Antrenörlük benim maddi durumumun kötü olduğu zamanlarda kolay geçiş yapabileceğim bir meslekti. O yüzden antrenörlüğü tercih ettim.

Bu yolda yürümek isteyen gerçekten hevesli olan herkese tavsiyem, kimseden destek beklemeyin. Kendiniz bir şeyler yapmak istediğiniz zaman emin olun yapıyorsunuz. ‘Gel beraber yapalım’ demekle olmuyor. Kendinizden beklemeniz lazım, kendinize inanmanız lazım. Daha sonra zaten sadece sosyal medyada değil, her iş alanında başaralı olabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.



