İHA
Kocaeli'de korkutan yangın...
İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler tüm marketi sardı
Çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, marketten yükselen dumanlar kentin her tarafından görüldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çalışmalar devam ediyor
Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İşyerinde alevler devam ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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