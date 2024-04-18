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Kocaeli'de cayır cayır yanan market havadan görüntülendi

Kocaeli'de cayır cayır yanan market havadan görüntülendi Henüz bilinmeyen bir nedenle market deposunda çıkan yangın kısa sürede tüm alanı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale etti.