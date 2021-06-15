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    Kocaeli'de Darıca kıyılarını müsilaj kapladı

    Körfez kesiminde rastlanan müsilaj, Darıca sahillerinde de etkisini göstermeye başladı. Sahildeki kalın tabaka dikkat çekti.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 16:16
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    Kocaeli'de Darıca kıyılarını müsilaj kapladı

    Kocaeli'de İzmit Körfezi’nde görülen müsilaj, Darıca sahillerinde etkili olmaya devam ediyor.

    Sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde kalın tabaka oluştuğu gözlendi.

    Kentin birçok sahilinde görülen müsilaj için temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.

    HER GÜN 2,5 TON MÜSİLAJ TOPLANIYOR

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyinden yaklaşık 2,5 ton müsilaj topluyor.

    "UMUYORUM Kİ EN KISA ZAMANDA ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAKTIR"

    Fırsat buldukça sahilde gezdiğini belirten Musa Kılıç, kötü görüntüden rahatsız olduklarını belirterek, “Bu kadar güzel manzaralarda böyle kötü görüntüler oluşması bizleri üzüyor. Umuyorum ki deniz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacaktır.” dedi.

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    Kocaeli de Darıca kıyılarını müsilaj kapladı #8

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