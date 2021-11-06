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- Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı
DEAŞ’a finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
- İHA
- 06.11.2021 - 13:43
- Güncelleme : 06.11.2021 - 13:46
Kocaeli’de, terör örgütü DEAŞ ‘a yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
7 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti.
1’İ POLİS MERKEZİNDE SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli oldukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı VİDEO
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
6'sı ise adliyeye sevk edildi.
Adliyede işlemleri sonrası 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.