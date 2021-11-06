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    Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı

    DEAŞ’a finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 13:46
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    Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli’de, terör örgütü DEAŞ ‘a yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    7 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti.

    1’İ POLİS MERKEZİNDE SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheli oldukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Kocaeli'de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı VİDEO

    3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    6'sı ise adliyeye sevk edildi.

    Adliyede işlemleri sonrası 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

    3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Kocaeli de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli de DEAŞ’a finansman sağlayan 3 kişi tutuklandı #2

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