Kocaeli'de define ararken kazdığı kayanın altında sıkıştı
AA

Kocaeli'de Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla define arayan C.D. kazdığı kayanın altında sıkıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı kayanın altından çıkartılan C.D, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Seçil Selen Balık
Editor