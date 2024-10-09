Kocaeli'de deniz kenarındaki restoran alev aldı! Kocaeli'de bir restoranın mutfağında başlayan yangın her yeri sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü ancak restorandan geriye iskelet kaldı.

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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarındaki restoran alev alev yandı. Gecenin karanlığını aydınlatan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Deniz kenarında bulunan bir restoranın mutfak kısmından başladığı tahmin edilen yangın, yapının ahşap olması sebebiyle çok hızlı büyüdü. Alevler Körfez kıyısındaki bir çok noktadan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kıyıda demirli bulunan kayık ve tekne sahipleri de alevlerin sıçrama ihtimaline karşı panik yaşadı.

RESTORANDAN GERİYE İSKELETİ KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarını takip etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı . Alev alev yanan restorandan geriye iskeleti kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)