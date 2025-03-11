DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde çırpınan kediyi gören vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ekipler, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaştı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
KEDİ KURTARILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi, kediyi sudan başarıyla çıkardı.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kurtarılan kedi, olay yerinde veteriner hekim tarafından kontrol edildi.
Yapılan muayene sonucunda kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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