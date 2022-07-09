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    Kocaeli'de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü

    Gölcük ve Karamürsel ilçesinde kesilen kurbanlıkların kanı, kanallardan derelere aktı. Derelerin rengi kırmızıya dönerken, su yüzeyinde köpük tabakalarının oluştuğu görüldü.
    • 09.07.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 19:42
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    Kocaeli'de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü

    Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, kurban bayramını sorumsuz kişiler çevre felaketine dönüştürdü.

    Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesilen kurbanlık hayvanların kanı, kanallar aracılığıyla derelere aktı.

    Suyun rengi kırmızıya döndü

    Rengi kırmızıya dönen derelerin çevresinden ağır koku yayılırken, su yüzeyinde ise köpük tabakalarının oluştuğu görüldü.

    Rengi değişen ve köpüren derelerde kötü görüntü oluştu.

    Ceza kesilmesini istediler

    DHA'nın haberine göre, vatandaşlar belediyeden bu çevre felaketine dur denilmesi için kesim alanlarının değiştirilmesi ve denetlenmesini, sorumsuz kişilere ağır cezalar kesilmesini istedi.

    Kocaeli'de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü VİDEO


    Kocaeli de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü #1

    Kocaeli de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü #2

    Kocaeli de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü #3

    Kocaeli de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü #4

    Kocaeli de deredeki suyun rengi kırmızıya döndü #5

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