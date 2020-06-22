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Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi.
- İHA
- 22.06.2020 - 15:01
Kocaeli'de Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, siyah akmaya başladı.
BİR YANDA DEREDEN PİS SU AKTI, DİĞER TARAFTA DENİZE GİRDİLER
Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayanlar başka plaj olmaması nedeniyle burada denize girdi.
Plaja gelenlerden bazıları ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti.