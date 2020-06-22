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    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 15:01
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    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #1

    Kocaeli'de Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, siyah akmaya başladı.

    BİR YANDA DEREDEN PİS SU AKTI, DİĞER TARAFTA DENİZE GİRDİLER

    Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayanlar başka plaj olmaması nedeniyle burada denize girdi.

    Plaja gelenlerden bazıları ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti.

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #2

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #3

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #4

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #5

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #6

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #7

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #8

    Kocaeli'de derenin kirlettiği plajda yüzdüler #9

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