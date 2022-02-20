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    Kocaeli'de eşini ve çocuklarını eve kilitledi

    Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuklarıyla birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 16:36
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    Kocaeli'de eşini ve çocuklarını eve kilitledi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gaziler Mahallesi 1707 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında D.D. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti.

    KARISINI VE ÇOCUKLARINI EVE HAPSETTİ

    D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı.

    MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDILAR

    D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de eşini ve çocuklarını eve kilitledi #1

    Kocaeli de eşini ve çocuklarını eve kilitledi #2


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