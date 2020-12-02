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    Kocaeli’de filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı

    Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, saldırıyı kınadı.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 08:01
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:09
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    Kocaeli’de filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı

    Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, filyasyon ekibinde görevli personelin koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

    Pehlevan yaptığı yazılı açıklamada, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli personelin, koronavirüs hastasına ilaçlarına götürdüğü sırada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırıya uğradığını bildirdi.

    BEYAZ KOD VERİLDİ

    Pehlevan olayla ilgili beyaz kod verildiğini ve adli işlem başlatıldığını belirterek, "Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için, her türlü riski göze alarak cansiperane çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

    Kocaeli’de filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı #1

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