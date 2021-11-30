Haberler

Gündem Haberleri

Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan 2 caminin minaresi yan yattı

Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan 2 caminin minaresi yan yattı

İzmit'te etkili olan fırtınada iki caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.