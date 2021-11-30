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    Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan 2 caminin minaresi yan yattı

    İzmit'te etkili olan fırtınada iki caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 02:07
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 02:08
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    Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan 2 caminin minaresi yan yattı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı.

    CAMİ ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi.

    Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

    Kocaeli de fırtınaya dayanamayan 2 caminin minaresi yan yattı #1

    BİR MİNARE DAHA DEVRİLDİ

    Kocaeli'de etkili olan fırtınaya dayanamayarak eğilen İzmit Arızlı Mahallesi Camii'nin 40 metrelik beton minaresinin ardından, Sarıcalar Mahallesi'ndeki caminin yaklaşık 20 metrelik çelik minaresi de devrildi.

    Şans eseri caminin yanında bulunan yeşil alana doğru devrilen minare, herhangi bir zarara sebep olmadı. Minare fırtınanın geçmesinin ardından bölgeden kaldırılacak.

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