Kocaeli'de hamsinin fiyatı düştü, yeşillik uçtu

Sezonunun açılması ile beraber pazarlarda balık tezgahları dolup taştı. Vatandaşlar 'balığın yanına salata yapamayacak mıyız' diyerek sitem etti.

Kocaeli'de balık sezonunun açılması ile beraber balıkçılar, tezgahlarını pazarda da açmaya başladı.

Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanırken, fiyatlar da 30 TL’den 10 TL’ye kadar düştü.

Kimi müşteriler balıkların taze olmadığını söylerken kimi müşteriler de balıklardan memnun olduğunu söyledi. Balığın yanında salata yapmak isteyen vatandaşlar, yeşillik tezgahlarına yönelince ise büyük şaşkınlık yaşadı.

VATANDAŞLAR FİYATLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Balık sezonu nedeniyle yeşilliklerde fiyat artışı yaşandığını gören vatandaşlar tepki gösterdi: “Balık alan bir aile yanına bir salata yapamayacak mı, kıvırcığın tanesi 5 TL olmuş.” diyerek isyan etti.

"ELİMİZDEN ÇIKARMAMIZ LAZIM BU BALIKLARI"

Balığın bol olduğunu söyleyen pazarcı Kadir Güzel, “Geçen hafta 30 TL olan hamsi bu hafta 10 TL oldu. Hamsi bugün bol, yarın ne olur bilmiyoruz. Havaların güzel olmasıyla beraber balık fiyatları düştü. Bir ay sonra yine 30 TL’ye kadar çıkabilir. Para kazanmıyoruz ama ne yapalım elimizden çıkarmamız lazım bu balıkları. İstavritin fiyatı da 10 TL oldu. Komşu ile bir rekabetimiz yok, onlar bizim kardeşlerimiz. İsteyen bizden alır, isteyen yanımızdaki balıkçılardan.” dedi.





"EN BOL ÇIKAN BALIK KARADENİZ HAMSİSİ"

Balıkların Karadeniz’den geldiğini söyleyen Şahin Sap, “Balıklar çok ucuz. Vatandaşlarımız salyadan korkmasına gerek olmadan balıkları gönül rahatlığı ile tüketebilir. Şu an balıklarımız aşırı şekilde yoğun, bol ve bereketli. İnşallah bu bolluk böyle devam eder. Vatandaşlar bu sene balığa doyacak, nasipse öyle gözüküyor. Palamut az çıktığı için biraz yüksek, onun da fiyatı düşecektir. En bol çıkan balık Karadeniz hamsisi.” diye konuştu.





"BALIK TAZE DEĞİL"

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşteri Mehmet Aycı, “Balıklar bol ancak gördüğüm kadarı ile balık taze değil. Bunun sebebi halin en düşük ürünlerini pazara getirmeleri ve ben buna karşıyım. Biraz kaliteli ürünü ucuza yönlendirmeleri lazım. Balık yanında salata türleri tüketildiği için yeşilliklerin fiyatı yükselmiş. Yani balık bolken fiyat düşüyorsa kıvırcık, yeşillik veya salatanın ürünleri de çok olursa fiyat düşecek demektir.” şeklinde konuştu.





"HER ŞEY PAHALANDI"

Fiyatların yükselmesinden memnun olmadığını belirten Servet Öye adlı vatandaş, “Balıkların çıkması ile kıvırcık ve yeşillik fiyatları tavan yaptı. Bir an önce bu konuya yetkililerin bir el atması lazım. Vatandaş yemeğin yanında bir salata yapıp yiyemeyecek mi? Şu an kıvırcığın fiyatı 5 TL, geçen hafta 3-4 TL arasındaydı. Her şey pahalandı.” dedi.



