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    Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi

    Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta bekleme alanına giren köpekler idrar ve dışkılarını alana yaptı. Köpeklerin sağlık çalışanları tarafından sevilmesi de hijyen endişesi uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:13
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    Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi

    Ülke sokaklarında bulunan milyonlarca başıboş köpek sorun olmaya devam ederken, bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütülememesi de halkın endişelerini artırıyor.

    Saldırgan köpeklerin beraberinde Kocaeli'den gelen bir görüntü, hijyen açısından vatandaşları tedirgin etti.

    Kocaeli Üniversitesi Hastanesi koridorunda bulunan çok sayıda köpek, vatandaşların tepkisini çekti.

    Koridora dışkılarını bıraktılar

    Hasta bekleme alanında bir arada bulunan köpekler, koridora dışkılarını ve idrarlarını bıraktı.

    Sağlık çalışanları elle sevdi

    Köpeklerin bu halinin beraberinde sağlık çalışanları da dikkat çekti. Hastaneye giden bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflarda, sağlık çalışanlarının köpekleri sevdiği görüldü.

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #1

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #2

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #3

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #4

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #5

    Kocaeli de hastanedeki köpekler koridora pisledi #6


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