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- Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi
Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta bekleme alanına giren köpekler idrar ve dışkılarını alana yaptı. Köpeklerin sağlık çalışanları tarafından sevilmesi de hijyen endişesi uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 13:17
- Güncelleme : 11.04.2022 - 14:13
Ülke sokaklarında bulunan milyonlarca başıboş köpek sorun olmaya devam ederken, bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütülememesi de halkın endişelerini artırıyor.
Saldırgan köpeklerin beraberinde Kocaeli'den gelen bir görüntü, hijyen açısından vatandaşları tedirgin etti.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi koridorunda bulunan çok sayıda köpek, vatandaşların tepkisini çekti.
Koridora dışkılarını bıraktılar
Hasta bekleme alanında bir arada bulunan köpekler, koridora dışkılarını ve idrarlarını bıraktı.
Sağlık çalışanları elle sevdi
Köpeklerin bu halinin beraberinde sağlık çalışanları da dikkat çekti. Hastaneye giden bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflarda, sağlık çalışanlarının köpekleri sevdiği görüldü.