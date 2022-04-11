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Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi

Kocaeli'de hastanedeki köpekler koridora pisledi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta bekleme alanına giren köpekler idrar ve dışkılarını alana yaptı. Köpeklerin sağlık çalışanları tarafından sevilmesi de hijyen endişesi uyandırdı.