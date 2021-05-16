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    Kocaeli'de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar

    Şampiyonluk kutlaması için yaktığı havai fişeği yanlışlıkla yere doğru tutan vatandaşın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 17:16
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    Kocaeli'de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için dün akşam sokağa çıkan bir taraftar, havai fişeğin azizliğine uğradı.

    FİŞEĞİ TERS PATLATTI

    Eline aldığı havai fişeği ateşleyen kişi yanlışlıkla fişeği yere doğru çevirince havai fişek yerde patladı. Kutlama yapmak isteyen kişi ise büyük panik yaşayarak kaçmaya başladı.

    Taraftar herhangi bir yara almazken, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

    Kocaeli'de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar VİDEO

    Kocaeli de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar #1

    Kocaeli de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar #2

    Kocaeli de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar #3

    Kocaeli de havai fişekli kutlamada korku dolu anlar #4

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