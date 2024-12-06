51 yaşındaki Bülent Topaloğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu.
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Bülent Topaloğlu'ndan acı haber geldi.
İstanbul Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Topaloğlu'nun bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.
TÖREN SONRASI CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsünde tören düzenlendi.
Törende Topaloğlu'nun özgeçmişi okundu ve dualar edildi.
Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Bülent Topaloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.
AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDULAR
Öte yandan, tören sırasında Bülent Topaloğlu'nun oğlu Berker Topaloğlu, babasının tabutu polisler tarafından taşınırken selam verdi.
O anlarda acılı aile gözyaşlarına engel olamadı.
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