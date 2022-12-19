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    Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı 

    HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.
    • 19.12.2022 - 19:35
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    Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı 

    HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi, İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplanmak istedi.

    Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı.

    HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri esnada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi.

    6 kişi gözaltına alındı

    HDP'liler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Burada pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere, polis müdahale etti.

    Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan HDP’liler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #1

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #2

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #3

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #4

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #5

    Kocaeli de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı  #6


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