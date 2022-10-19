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    Kocaeli'de HDP'li Remziye Tosun'un eski eşine gözaltı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Mustafa Tosun, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranırken Kocaeli'de yakalandı.
    • 19.10.2022 - 19:39
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    Kocaeli'de HDP'li Remziye Tosun'un eski eşine gözaltı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.

    Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Mustafa Tosun'un Kocaeli'de olduğunu tespit etti.

    İHA'nın haberine göre; bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

    Mustafa Tosun adliyeye sevk edilecek

    Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mustafa Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilecek.

    Kocaeli de HDP li Remziye Tosun un eski eşine gözaltı #1


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