Kocaeli'de HDP'li Remziye Tosun'un eski eşine gözaltı

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Mustafa Tosun, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranırken Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Mustafa Tosun'un Kocaeli'de olduğunu tespit etti.

İHA'nın haberine göre; bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

Mustafa Tosun adliyeye sevk edilecek



Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mustafa Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilecek.



