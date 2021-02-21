Omzuna aldığı arkadaşı ile ilçenin en işlek caddelerinde bisiklet süren gencin o anları kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinin en işlek yeri olan Denizciler Caddesi’nde bir bisiklet sürücüsü, omzuna aldığı arkadaşı ile ilerlemeye başladı.

Bisiklet üzerindeki ikili, canlarını tehlikeye attı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Arkalarından gelen araçlara ve düşme tehlikesine aldırmayarak yolculuğuna devam bisikletlilerin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu ViDEO