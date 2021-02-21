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    Kocaeli'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu

    Omzuna aldığı arkadaşı ile ilçenin en işlek caddelerinde bisiklet süren gencin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 12:47
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    Kocaeli'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu

    Kocaeli'nin Derince ilçesinin en işlek yeri olan Denizciler Caddesi’nde bir bisiklet sürücüsü, omzuna aldığı arkadaşı ile ilerlemeye başladı.

    Bisiklet üzerindeki ikili, canlarını tehlikeye attı.

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Arkalarından gelen araçlara ve düşme tehlikesine aldırmayarak yolculuğuna devam bisikletlilerin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kocaeli'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu ViDEO

    Kocaeli de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu #1

    Kocaeli de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu #2

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