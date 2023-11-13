Kocaeli'de İsrail'in kahve zincirini protesto eden grup içecekleri fırlattı İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'deki kahve zincirinin şubesine gelen bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı.

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DHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede yaşanan soykırıma ise çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor.

İsrail'in saldırıları protesto edilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu kapsamda bir olay yaşandı.

Kahveleri çöpe attılar

Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM'ye gitti.

Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı.

Elinden alıp yere fırlattı

Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)