Petrol
76.54
0.51%
Euro
19.727
0.20%
Dolar
18.6423
0.02%
Altın
1.077
0.51%
Borsa
4856
0.00%
Bitcoin
324.508
2.01%
BTXN Coin
5.10
-0.58%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı

    Süleyman Soylu koordinesinde yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 207 şüpheliden 157'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 09.12.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı.

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kocaeli Valiliği koordinesinde 5 Aralık'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdi.

    Dev operasyonda 867 personel, 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, helikopter, İHA ve 12 narkotik köpeği yer aldı.

    Uyuşturucu ve suç unsurları yakalandı

    Operasyonda yapılan aramalarda ise 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram metamfetamin, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 772 uyuşturucu hap, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek ve 15 bin 875 TL para ele geçirildi.

    157 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan 207 şüpheliden 157'si tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #1

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #2

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #3

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #4

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #5

    Kocaeli de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 157 şüpheli tutuklandı #6


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Benzine indirim geliyor
    Gündem

    Benzine indirim geliyor

    İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2022 ilçe ilçe kesinti yaşayacak bölgeler!
    Yaşam

    İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2022 ilçe ilçe kesinti yaşayacak bölgeler!

    Görüş Bildir